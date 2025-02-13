В МИД Молдовы посла РФ посадили за стол с обломками «Герани» 1 13.02.2025, 21:48

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Видеофакт.

13 февраля в МИД Молдовы вызвали российского посла Олега Озерова. От него потребовали официальных объяснений по поводу падения на территории страны 2 российских беспилотников. Ему же был высказан «решительный протест против нарушения национального воздушного пространства», пишет newsmaker.md.

В МИД Озерова посадили за стол с обломками «Герани». Эти фотографии, а также видео опубликовало внешнеполитическое ведомство Молдовы.

После визита российский посол сказал, что у Москвы «нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Молдовой», а «дрон может быть не российским». Правда, на фрагменте беспилотника было написано «Герань-2», и Олег Озеров этого не мог не видеть. Он заявил, что нужно «дополнительное расследование», потому что ему показали «какие-то факты, но не доказательства».

После происшествия с беспилотниками власти Молдовы решили закрыть Российский культурный центр в Кишиневе.

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