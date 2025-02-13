Немецкая компания Helsing изготовит для Украины тысячи ударных дронов
- 13.02.2025, 23:27
В БПЛА будет встроен ИИ.
Немецкая компания Helsing сообщила о производстве 6 тысяч ударных беспилотников HX-2 для передачи Украине. Об этом говорится в релизе пресс-службы компании 13 февраля.
Производитель отмечает, что HX-2 оборудован электрическим двигателем и способен преодолевать расстояние до 100 км. Встроенный искусственный интеллект обеспечивает защиту от радиоэлектронной борьбы. Благодаря программному обеспечению Altra от Helsing несколько таких аппаратов могут объединяться в рои, которыми управляет один человек-оператор.
Компания сообщила, что HX-2 разработали для серийного производства и он имеет значительно более низкую стоимость за единицу по сравнению со стандартными системами.
Гундберт Шерф, соучредитель Helsing, сказал, что компания «наращивает производство HX-2 в ответ на дополнительные заказы из Украины».