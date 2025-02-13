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Немецкая компания Helsing изготовит для Украины тысячи ударных дронов

  • 13.02.2025, 23:27
Немецкая компания Helsing изготовит для Украины тысячи ударных дронов

В БПЛА будет встроен ИИ.

Немецкая компания Helsing сообщила о производстве 6 тысяч ударных беспилотников HX-2 для передачи Украине. Об этом говорится в релизе пресс-службы компании 13 февраля.

Производитель отмечает, что HX-2 оборудован электрическим двигателем и способен преодолевать расстояние до 100 км. Встроенный искусственный интеллект обеспечивает защиту от радиоэлектронной борьбы. Благодаря программному обеспечению Altra от Helsing несколько таких аппаратов могут объединяться в рои, которыми управляет один человек-оператор.

Компания сообщила, что HX-2 разработали для серийного производства и он имеет значительно более низкую стоимость за единицу по сравнению со стандартными системами.

Гундберт Шерф, соучредитель Helsing, сказал, что компания «наращивает производство HX-2 в ответ на дополнительные заказы из Украины».

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