Reuters: Киев и его союзники в Европе против «грязной сделки» РФ и США 6 14.02.2025, 8:31

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Верховный дипломат ЕС напомнила о политике «умиротворения агрессора».

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что Украина будет участвовать в переговорах о мире с Россией. Как отмечает Reuters, Трамп сделал это заявление после того, как Киев и его европейские союзники выступили с предостережением против «грязной сделки» (цитата по (Reuters) между Вашингтоном и Москвой, последовавшей вслед за телефонным разговором Трампа с российским президентом Путиным.

Беседуя с репортерами в Белом доме, Трамп подчеркнул, что Украина займет место за переговорным столом с Россией относительно окончания войны.

Отвечая на вопрос, доверяет ли он Путину, президент США ответил: «Я верю, что мы хотели бы видеть, чтобы что-то произошло. В этом вопросе я ему доверяю».

Reuters отмечает, что финансовые рынки России начали расти, как выросла и строимость украинского долга в связи с перспективой первых за многие годы переговоров по прекращению самой смертоносной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

Европейские представители заняли исключительно жесткую публичную позицию публично в отношении мирного предложения Трампа, заявив, что любое соглашение будет невозможно реализовать, если они и украинцы не будут включены в переговоры.

«Любое быстрое решение — грязная сделка», — заявила глава европейской внешней политики Кая Каллас. Она также осудила очевидные уступки, предложенные заранее [еще до начала переговоров].

«Почему мы предлагаем им (России) все, что они желают еще до начала переговоров? — задала Каллас риторический вопрос. — Это умиротворение. Оно никогда не приносило результата», — подчеркнула верховный дипломат Европейского союза, напомнив таким образом о «политике умиротворения агрессора» в преддверии начала Второй мировой войны.

Источник в европейских дипломатических кругах сообщил корреспонденту Reuters, что министры намерены вступить в Мюнхене в «откровенный и требовательный диалог» с официальными лицами США. Агентство обращает внимание на то, что подобные формулировки находятся в ряду самых сильных выражений в дипломатическом лексиконе.

Ежегодная Мюнхенская конференции по безопасности откроется в пятницу, 14 февраля.

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