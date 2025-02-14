Эксперты ООН: Режим Лукашенко причастен к преступлениям против человечности 8 14.02.2025, 16:42

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В Беларуси произошли масштабные нарушения прав гражданского населения.

В докладе Группы независимых экспертов ООН, созданной для анализа ситуации с правами человека в Беларуси, указывается, что власти страны допустили масштабные нарушения прав гражданского населения. Об этом сообщается в публикации, размещенной 14 февраля на официальном сайте Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Эксперты утверждают, что данные действия являются частью жесткой политики, направленной на подавление любой формы оппозиции режиму Александра Лукашенко. Более того, в докладе подчеркивается, что отдельные из этих нарушений могут быть квалифицированы как «преступления против человечности».

Отмечается, что нарушения происходили «в контексте более широких усилий», направленных на сохранение власти Лукашенко.

Среди «наиболее вопиющих» нарушений, зафиксированных группой экспертов, названы произвольные аресты и задержания по политическим мотивам, что «стало неотъемлемой частью тактики» белорусских властей.

В докладе отмечается, что находящиеся под стражей мужчины и женщины регулярно подвергались пыткам и жестокому обращению, «включая избиения, электрошок и угрозы об изнасиловании не только заключенных, но и их партнеров».

Согласно докладу, нарушения носили массовый, систематический характер и были направлены против гражданских лиц, выступающих с критикой правительства. По мнению группы экспертов, есть разумные основания полагать, что «некоторые нарушения приравниваются к преступлениям против человечности в форме заключения в тюрьму и преследования по политическим мотивам».

Отмечается, что в колониях люди подвергались «особому дискриминационному обращению, направленному на их наказание», которое «в целом служит целью подавления политического сопротивления». Констатируется, что многие из них «были арестованы неоднократно, в том числе сразу после первого освобождения».

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