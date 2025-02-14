Зеленский собирается говорить с Трампом о Беларуси 3 14.02.2025, 16:56

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Президент Украины видит угрозу с территории нашей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом хотел бы обсудить вопрос Беларуси.

«Думаю, что буду с президентом Трампом говорить о том, что русские собираются сделать с Беларусью. Мы это ясно понимаем. Я думаю, завтра будет возможность поговорить об этом, может, сегодня еще», — сказал Владимир Зеленский журналистам 14 февраля в Мюнхене, куда он приехал для участия в Конференции по вопросам безопасности.

Позже украинский президент уточнил:

«Вы знаете, что происходит с белорусами? Никто не возразил, никто не думает об этом. Но это факт. Уже в этом году Россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на белорусском направлении. И мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, либо частично. Это будет, я не знаю, 100-150 тысяч человек. Это просто большая группировка».

Перейдя на английский, Зеленский добавил, что не уверен, что эта группировка пойдет наступлением в Украину. По его словам, эти силы могут пойти или в Польшу или в страны Балтии.

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