«Белпочта» предупредила о 5-дневных сбоях в работе отделений по всей Беларуси 14.02.2025, 17:09

Причиной станет проведение технологических работ.

В пресс-службе национального почтового оператора предупредили о возможных сбоях в работе отделений по всей Беларуси. Там назвали конкретные сроки и принесли извинения за «временные неудобства».

Так, с 14 по 18 февраля возможны технические сбои в работе отделений РУП «Белпочта» по всей стране. Это не значит, что получить пенсию или оплатить коммунальные услуги будет нельзя: на предприятии подчеркнули, что сбои «возможны», но не обязательны. Причиной станет проведение технологических работ.

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