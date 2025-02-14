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Вице-президент США жестко раскритиковал европейских лидеров

28
  • 14.02.2025, 17:57
  • 6,520
Вице-президент США жестко раскритиковал европейских лидеров
Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнс заявил, что «Европа отходит от общих ценностей».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс раскритиковал руководство Европейского Союза, заявив, что наибольшую угрозу для Европы представляет не внешнее влияние, а «отход от общих с США ценностей».

Об этом он заявил в пятницу, 14 февраля, во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает The Guardian.

«Угроза для Европы не Россия, не Китай, а не какие-либо другие внешние факторы. Меня волнует безопасность изнутри, отход Европы от некоторых ее важнейших ценностей, которые разделяет США», — сказал он.

Он раскритиковал бывшего еврокомиссара (предположительно, Тьерри Бретона), который, по его словам, «недавно выступил на телевидении и с удовольствием заявил, что Румынии отменили результаты выборов», а также намекнул, что подобное может произойти в Германии.

«Такие легкомысленные заявления шокируют американцев», — отметил вице-президент США.

Также Вэнс заявил, что хочет понять, за что выступает Европа и «что именно вы защищаете».

«Если вы убегаете от собственных избирателей, Америка ничем не сможет вам помочь. Более того, вы также не сможете сделать ничего для американцев, которые выбрали меня и президента Трампа», — добавил он.

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