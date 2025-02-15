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«Российская офензива провалилась!»

  • 15.02.2025, 9:59
«Российская офензива провалилась!»

ВСУ отбили штурм оккупантов возле Великой Новоселки.

Вооруженные силы Украины отбили штурм ВС РФ вблизи поселка Великая Новоселка Волновахского района Донецкой области. Об этом сообщила 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

«Отражение вражеского штурма вблизи Великой Новоселки. Для атаки оккупанты привлекли танк и две БМП», — говорится в подписи к видео.

В 110 ОМБр уточнили, что все вражеские бронемашины были остановлены и сожжены благодаря работе украинских артиллеристов и операторов FPV-дронов.

«Российская офензива провалилась!», — отметили в бригаде.

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