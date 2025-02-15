закрыть
15 февраля 2025, суббота, 17:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва изменила правила въезда для автомобилей с белорусскими номерами

6
  • 15.02.2025, 16:11
  • 5,310
Литва изменила правила въезда для автомобилей с белорусскими номерами

Нововведения вступили в силу.

С 15 февраля вступили в силу новые правила пересечения границы Литвы на автомобилях с белорусской регистрацией. Теперь въехать в страну смогут только определенные категории водителей и транспортных средств.

Легковой автомобиль с белорусскими номерами может пересекать границу Литвы, если он: принадлежит гражданину Беларуси, который имеет литовскую визу или разрешение на жительство в Литве, и используется для личных поездок в ЕС; принадлежит гражданину страны ЕС, который проживает в Беларуси и управляет автомобилем в личных целях.

Во всех остальных случаях для въезда требуется специальное разрешение Министерства экономики и инноваций Литвы в соответствии с условиями Регламента Совета ЕС №765/2006.

За рулем транспортного средства должен быть владелец авто.

Автомобили, зарегистрированные на юридические лица или используемые в коммерческих целях, въезжать в Литву не могут.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы и конфискация транспортного средства.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников