Литва изменила правила въезда для автомобилей с белорусскими номерами 6 15.02.2025, 16:11

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Нововведения вступили в силу.

С 15 февраля вступили в силу новые правила пересечения границы Литвы на автомобилях с белорусской регистрацией. Теперь въехать в страну смогут только определенные категории водителей и транспортных средств.

Легковой автомобиль с белорусскими номерами может пересекать границу Литвы, если он: принадлежит гражданину Беларуси, который имеет литовскую визу или разрешение на жительство в Литве, и используется для личных поездок в ЕС; принадлежит гражданину страны ЕС, который проживает в Беларуси и управляет автомобилем в личных целях.

Во всех остальных случаях для въезда требуется специальное разрешение Министерства экономики и инноваций Литвы в соответствии с условиями Регламента Совета ЕС №765/2006.

За рулем транспортного средства должен быть владелец авто.

Автомобили, зарегистрированные на юридические лица или используемые в коммерческих целях, въезжать в Литву не могут.

За нарушение новых правил предусмотрены штрафы и конфискация транспортного средства.

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