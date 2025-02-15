Литва изменила правила въезда для автомобилей с белорусскими номерами

Литва изменила правила въезда для автомобилей с белорусскими номерами6
- 15.02.2025, 16:11
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Нововведения вступили в силу.
С 15 февраля вступили в силу новые правила пересечения границы Литвы на автомобилях с белорусской регистрацией. Теперь въехать в страну смогут только определенные категории водителей и транспортных средств.
Легковой автомобиль с белорусскими номерами может пересекать границу Литвы, если он: принадлежит гражданину Беларуси, который имеет литовскую визу или разрешение на жительство в Литве, и используется для личных поездок в ЕС; принадлежит гражданину страны ЕС, который проживает в Беларуси и управляет автомобилем в личных целях.
Во всех остальных случаях для въезда требуется специальное разрешение Министерства экономики и инноваций Литвы в соответствии с условиями Регламента Совета ЕС №765/2006.
За рулем транспортного средства должен быть владелец авто.
Автомобили, зарегистрированные на юридические лица или используемые в коммерческих целях, въезжать в Литву не могут.
За нарушение новых правил предусмотрены штрафы и конфискация транспортного средства.