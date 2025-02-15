Зеленский: Восточная граница Беларуси должна стать линией безопасности Европы

Зеленский: Восточная граница Беларуси должна стать линией безопасности Европы2
- 15.02.2025, 17:24
Президент Украины видит нашу страну частью Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о Беларуси.
Украинский лидер предложил провести европейскую «линию безопасности», «границу между войной и миром», как он ее назвал.
«Мое предложение: восточная граница Украины, восточная граница Беларуси, восточные границы стран Балтии, восточная граница Финляндии. Это самая сильная линия безопасности для всех нас в Европе, потому что это линия международного права», — пояснил украинский лидер.
Говоря о гарантиях безопасности для Украины, на которых руководство страны долгое время настаивает в контексте будущих мирных переговоров с Россией, Зеленский заявил, что считает «ядром» таких гарантий членство Украины в НАТО.