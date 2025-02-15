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Зеленский: Восточная граница Беларуси должна стать линией безопасности Европы

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  • 15.02.2025, 17:24
Зеленский: Восточная граница Беларуси должна стать линией безопасности Европы

Президент Украины видит нашу страну частью Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление о Беларуси.

Украинский лидер предложил провести европейскую «линию безопасности», «границу между войной и миром», как он ее назвал.

«Мое предложение: восточная граница Украины, восточная граница Беларуси, восточные границы стран Балтии, восточная граница Финляндии. Это самая сильная линия безопасности для всех нас в Европе, потому что это линия международного права», — пояснил украинский лидер.

Говоря о гарантиях безопасности для Украины, на которых руководство страны долгое время настаивает в контексте будущих мирных переговоров с Россией, Зеленский заявил, что считает «ядром» таких гарантий членство Украины в НАТО.

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