Сикорский: Нападение на Украину должно означать войну с Западом

Сикорский: Нападение на Украину должно означать войну с Западом1
- 15.02.2025, 19:06
Глава МИД Польши предложил свой вариант гарантий безопасности.
У Украины уже были гарантии безопасности по итогам Будапештского меморандума, но они оказались пустословными. Об этом 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Мероприятие транслировалось в Х конференции и на YouTube-канале «Немецкой волны».
«Украина отказалась от ядерного арсенала, третьего в мире по величине, и вроде бы получила взамен от России гарантию о нерушимости ее границ. При этом присутствовали Великобритания, США, Франция и Китай, – напомнил Сикорский. – То есть, вы говорите о том, чтобы дать гарантии в случае повторного нападения России? Что вы имеете в виду? Значит ли это то, что мы начнем войну с РФ? Потому что если гарантии должны действовать, то они должны означать именно это – начало войны с Россией».
Польский министр отметил, что если гарантии безопасности пустословные, то это наносит ущерб их получателю.
«Мы не должны идти по этому пути. Поэтому, если мы даем гарантии, они должны быть реальными», – добавил Сикорский.