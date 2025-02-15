«В Беларуси запускают мировой эксперимент» 1 15.02.2025, 21:37

4,398

Дмитрий Болкунец

фото: delfi

Чего можно ждать от режима, если экономика начнет сыпаться.

В связи с экономическими проблемами уже появились странные указы Лукашенко. К примеру — что исполкомы будут утверждать руководителей частных предприятий. Чего еще можно ждать от режима, если экономика начнет сыпаться? Такой вопрос сайт Charter97.org задал политологу Дмитрию Болкунцу:

— История с тем, что собираются назначать руководителей частных предприятий, это вообще уникальная модель. Такого еще никогда не было в истории Беларуси. Мне кажется, что Лукашенко здесь хочет окончательно убить малый бизнес в регионах. Совершенно непонятно, чем это обосновано. Возможно, он просто хочет не допускать какого-то вольнодумства в частных компаниях.

Также Лукашенко собирается провести «мировой эксперимент» по регулированию цен, как он сказал, что в мире такого никто не делал. Это закончится тем же, что было и в советские годы — дефицитом, повышением цен или какими-то иными катаклизмами. Все эти эксперименты Лукашенко печально заканчиваются. Но это, конечно, также создает нагрузку и для сотрудников государственного аппарата, которые вынуждены выполнять его поручения.

На днях Лукашенко заявил о том, что планирует наделить какими-то новыми полномочиями глав райисполкомов, чтобы у них было меньше бюрократии. Я не думаю, что у него опять что-то получится, потому что когда он кого-то чем-то наделяет, сверху еще три начальника появляются. Поэтому я ничего не ожидаю от него, я только ожидаю ухудшения ситуации, потому что этот человек не способен ничего нового придумать. Он только может ухудшать обстановку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com