Продажи канадского флага выросли в два раза на фоне угроз Трампа 1 15.02.2025, 21:47

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Производителям пришлось ввести дополнительные смены.

В преддверии Дня национального флага, который отмечается в Канаде 15 февраля, продажи государственного символа выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали владельцы компании - производителя флагов Flags Unlimited, они планируют вводить дополнительные смены и закупать больше материалов для удовлетворения растущего спроса. Совладелец компании Мэтт Скип связывает такой рост с провокационными заявлениями президента США Дональда Трампа. «Это прямой ответ на политический климат - канадцы сплотились под своим флагом как символом единства», — сказал Скипп.

Ранее Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт всех канадских товаров, однако позднее приостановил их введение после того, как премьер-министр страны Джастин Трюдо пообещал принять конкретные меры по борьбе с контрабандой фентанила в США.

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