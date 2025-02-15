закрыть
15 февраля 2025, суббота, 22:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Продажи канадского флага выросли в два раза на фоне угроз Трампа

1
  • 15.02.2025, 21:47
  • 1,142
Продажи канадского флага выросли в два раза на фоне угроз Трампа

Производителям пришлось ввести дополнительные смены.

В преддверии Дня национального флага, который отмечается в Канаде 15 февраля, продажи государственного символа выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказали владельцы компании - производителя флагов Flags Unlimited, они планируют вводить дополнительные смены и закупать больше материалов для удовлетворения растущего спроса. Совладелец компании Мэтт Скип связывает такой рост с провокационными заявлениями президента США Дональда Трампа. «Это прямой ответ на политический климат - канадцы сплотились под своим флагом как символом единства», — сказал Скипп.

Ранее Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт всех канадских товаров, однако позднее приостановил их введение после того, как премьер-министр страны Джастин Трюдо пообещал принять конкретные меры по борьбе с контрабандой фентанила в США.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип
Игра Путина
Игра Путина Виталий Портников