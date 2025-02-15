Продажи канадского флага выросли в два раза на фоне угроз Трампа

Продажи канадского флага выросли в два раза на фоне угроз Трампа1
- 15.02.2025, 21:47
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Производителям пришлось ввести дополнительные смены.
В преддверии Дня национального флага, который отмечается в Канаде 15 февраля, продажи государственного символа выросли более чем в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Reuters.
Как рассказали владельцы компании - производителя флагов Flags Unlimited, они планируют вводить дополнительные смены и закупать больше материалов для удовлетворения растущего спроса. Совладелец компании Мэтт Скип связывает такой рост с провокационными заявлениями президента США Дональда Трампа. «Это прямой ответ на политический климат - канадцы сплотились под своим флагом как символом единства», — сказал Скипп.
Ранее Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт всех канадских товаров, однако позднее приостановил их введение после того, как премьер-министр страны Джастин Трюдо пообещал принять конкретные меры по борьбе с контрабандой фентанила в США.