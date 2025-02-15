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В России идут обыски у высокопоставленных офицеров ФСБ

  • 15.02.2025, 23:09
  • 4,780
В России идут обыски у высокопоставленных офицеров ФСБ

В их коттеджи пришли вооруженные силовики.

В коттеджах двух полковников ФСБ РФ, бывших сотрудников группы «Альфа» прошли обыски, сообщает телеканал RTVI со ссылкой на источники.

По его данным, сотрудники СК провели следственные мероприятия в домах Игоря Ворошилина и Сергея Неразникова.

Обыски провели в рамках расследования убийств двух женщин в Сочи, совершенных в 2001 и 2005 годах. По данным следствия, нападения организовала местная ОПГ криминального авторитета Виктора Власова (Кириллыча).

Сотрудники правоохранительных органов обыскали дом Ворошилина в Солнечногорском районе Подмосковья и особняк в Мытищинским районе, где проживает Неразников. Мероприятия провели при поддержке вооруженных сотрудников МВД, отмечает RTVI.

Неразникова и Ворошилина также отвезли на допрос.

По данным телеканала, следователи одна из убитых в Сочи женщин владела гостиницей, которая сейчас принадлежит сейчас Ворошилину.

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