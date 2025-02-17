В Беларуси осталось всего семь частных школ 2 17.02.2025, 9:06

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Раньше только в Минске и области их было 50.

Сейчас в Беларуси работает только семь частных образовательных учреждений. Такую цифру назвал министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала СТВ.

Глава ведомства подчеркнул, что необходима уверенность в том, что во всех образовательных учреждениях реализуется единая образовательная программа, соответствующая государственным стандартам.

Раньше наибольшее количество так называемых частных школ было в Минске и Минской области — около 50. Но, по словам Иванца, только половина из них до принятия закона о лицензировании официально заявляла об образовательной деятельности.

Систему лицензирования частных школ и детских садов ввели в Беларуси в 2022 году.

Летом 2024-го Мингорисполком сообщил, что ни одно частное дошкольное учреждение не смогло получить лицензию. До изменений в законодательстве в Минске работали 5-6 таких учреждений.

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