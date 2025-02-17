В Беларуси задержана блогер из Армении 17.02.2025, 14:24

Роза Бабаханян

Ее могут выслать в Азербайджан.

Блогера из Армении БеллуРозу Бабаханян) задержали в Беларуси, сообщил в «Фейсбуке» 14 февраля блогер Александр Лапшин со ссылкой на «неофициальные источники в посольстве Республики Беларусь в Армении».

По информации Лапшина, Розу Бабаханян, имеющую гражданство Беларуси и Армении, арестовали на 15 суток. При этом уже обвиняют по пяти статьям УК:

ст. 130 — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни;

ст. 123 — пропаганда войны;

ст. 188 — клевета;

ст. 369 — оскорбление представителя власти;

ст. 186 — угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений.

«Подчеркну повторно, что информация строго неофициальная, просто уже сейчас идет активный обмен информацией между посольством Беларуси и МИД страны в Минске и имеются сливы информации», — написал Лапшин.

Он предполагает, что женщину собирались отправить из Беларуси в Азербайджан. А поводом для задержания стали заявления азербайджанцев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com