В Беларуси задержана блогер из Армении
- 17.02.2025, 14:24
Ее могут выслать в Азербайджан.
Блогера из Армении БеллуРозу Бабаханян) задержали в Беларуси, сообщил в «Фейсбуке» 14 февраля блогер Александр Лапшин со ссылкой на «неофициальные источники в посольстве Республики Беларусь в Армении».
По информации Лапшина, Розу Бабаханян, имеющую гражданство Беларуси и Армении, арестовали на 15 суток. При этом уже обвиняют по пяти статьям УК:
ст. 130 — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни;
ст. 123 — пропаганда войны;
ст. 188 — клевета;
ст. 369 — оскорбление представителя власти;
ст. 186 — угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений.
«Подчеркну повторно, что информация строго неофициальная, просто уже сейчас идет активный обмен информацией между посольством Беларуси и МИД страны в Минске и имеются сливы информации», — написал Лапшин.
Он предполагает, что женщину собирались отправить из Беларуси в Азербайджан. А поводом для задержания стали заявления азербайджанцев.