Россияне отправили танки и солдат в самоубийственный штурм в Курской области 17.02.2025, 14:42

Подробности атаки под флагами СССР.

В украинских телеграм-каналах появилось видео атаки 4 единиц российской бронетехники в районе поселка Никольский в Курской области. Судя по опубликованным кадрам, танки и БМП с флагами СССР ехали прямо по заминированному полю, после чего попали под удары украинских дронов и были разгромлены. Случившееся вызвало негодование в Z-каналах — российское командование фактически устроило очередной «мясной штурм».

«Можем объяснить» пишет о результатах неудавшегося наступления и реакция на него:

Никто из атакующих россиян даже не добрался до позиций ВСУ. После первых взрывов десант покинул машины, оказавшись под огнем противника на открытой местности. Два танка смогли проехать дальше, бросив подбитых товарищей и десант – но украинские дроны уничтожили их у следующей лесопосадки. Позже российским силам удалось эвакуировать нескольких раненых и погибших.

Украинский обозреватель Константин Машовец назвал штурм «психической атакой». Согласно Советской военной энциклопедии, такие атаки рассчитаны на устрашение противника, подавление его воли и психики, они «характерны для армий эксплуататорских государств». Психические атаки применялись во время Первой Мировой войны и Гражданской войны в России, а также японцами в конце Второй Мировой войны («банзай-атаки»). Обычно они заканчивались полным разгромом атакующих.

Атаку в Курской области вела рота 155-й бригады морской пехоты. В начале февраля Путин сказал, что это подразделение воюет «круто, грамотно, дерзко», а во время прямой линии в декабре прошлого года показывал флаг бригады. На самом деле 155 обрмп прославилась огромными потерями, военными преступлениями и видео с расчленением солдат ВСУ.

Самоубийственная атака вызвала возмущение Z-каналов. «Под красными флагами, как на параде пошли в лоб на рой укропьих дронов по заминированной дороге!!!!», «безумные деды заставили водрузить знамена Победы на технику, после чего отправили колонну прямо на минное поле под удары тысяч FPV-дронов. Это какой-то позор!» – пишут их авторы. При этом крупные Z-каналы (с миллионом и более подписчиков) разгром российской атаки проигнорировали.

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