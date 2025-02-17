закрыть
17 февраля 2025, понедельник, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко предложил разделить бизнесменов на касты

  • 17.02.2025, 18:33
Лукашенко предложил разделить бизнесменов на касты

Будет перечень «честных предпринимателей».

На встрече с представителями частных предприятий Александр Лукашенко предложил сформировать перечень добропорядочных бизнесменов, пишет БелТА.

«По поводу проверок этих и другого. Давайте подумаем о том, чтобы список (составить) порядочных бизнесменов. Честных. Давайте сделаем и опубликуем его. Появились еще два человека — добавим. Но дадим команду Комитету госконтроля и другим, чтобы они приходили к вам, интересовались, и налоговики даже, один раз в три года. Но там должно быть все железобетонно. Потому что сегодня не нарушали, завтра — нарушили, — сказал он. — Мы готовы с вашей подачи: вот список, я его подпишу и передам контролирующим и другим органам. Никто к вам не придет. Еще добавились порядочные люди, которые не нарушают, к которым придраться не к чему, — мы их туда добавим».

Александр Лукашенко обратил внимание, что в вопросе контроля частного бизнеса нужно понимать, что если разговор идет о равных условиях с государственными предприятиями, то и контроль должен быть аналогичным.

«Так мы контролируем, да еще как. Ну так и вас будем контролировать, если вы этого заслуживаете. Так в любом государстве. Но, подчеркиваю, мы готовы не контролировать. Как договоримся. Если вы платите налоги. Это — главное. И не будете обижать людей — обычных рабочих, крестьян, которые у вас работают. Это главные два условия», — заявил он.

«Вместе придумайте и внесите мне предложение. Вот мы и разрешим этот вопрос. Если кто-то не хочет честно работать, мы вас тоже не накажем, пока не найдем за что. Не пойман — не вор. Не я придумал. Поэтому подумайте вместе, как это сделать. Но не чохом. Чохом даже и не предлагайте ничего», — добавил Лукашенко.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип