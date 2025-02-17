Лукашенко предложил разделить бизнесменов на касты 17.02.2025, 18:33

Будет перечень «честных предпринимателей».

На встрече с представителями частных предприятий Александр Лукашенко предложил сформировать перечень добропорядочных бизнесменов, пишет БелТА.

«По поводу проверок этих и другого. Давайте подумаем о том, чтобы список (составить) порядочных бизнесменов. Честных. Давайте сделаем и опубликуем его. Появились еще два человека — добавим. Но дадим команду Комитету госконтроля и другим, чтобы они приходили к вам, интересовались, и налоговики даже, один раз в три года. Но там должно быть все железобетонно. Потому что сегодня не нарушали, завтра — нарушили, — сказал он. — Мы готовы с вашей подачи: вот список, я его подпишу и передам контролирующим и другим органам. Никто к вам не придет. Еще добавились порядочные люди, которые не нарушают, к которым придраться не к чему, — мы их туда добавим».

Александр Лукашенко обратил внимание, что в вопросе контроля частного бизнеса нужно понимать, что если разговор идет о равных условиях с государственными предприятиями, то и контроль должен быть аналогичным.

«Так мы контролируем, да еще как. Ну так и вас будем контролировать, если вы этого заслуживаете. Так в любом государстве. Но, подчеркиваю, мы готовы не контролировать. Как договоримся. Если вы платите налоги. Это — главное. И не будете обижать людей — обычных рабочих, крестьян, которые у вас работают. Это главные два условия», — заявил он.

«Вместе придумайте и внесите мне предложение. Вот мы и разрешим этот вопрос. Если кто-то не хочет честно работать, мы вас тоже не накажем, пока не найдем за что. Не пойман — не вор. Не я придумал. Поэтому подумайте вместе, как это сделать. Но не чохом. Чохом даже и не предлагайте ничего», — добавил Лукашенко.

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