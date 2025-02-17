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YouTube изменил фирменный цвет своего логотипа

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  • 17.02.2025, 19:18
  • 3,746
YouTube изменил фирменный цвет своего логотипа

Оказалось, что прежний семь лет портил экраны.

Видеохостинг YouTube впервые с 2017 года изменил фирменный красный цвет логотипа и других элементов, сделав его более мягким с градиентом к пурпурному. Оказалось, что с предыдущим было связано несколько проблем, рассказали сотрудники арт-дирекции и дизайна сервиса.

В конце 2024 года YouTube обновил свой фирменный красный цвет в оформлении логотипа и значков.

Дизайнеры платформы объяснили, что старый «чистый красный» (по RGB-модели) цвет, использовавшийся с 2017 года, имел несколько недостатков. Он был слишком ярким и броским, на некоторых экранах казался оранжевым, а на OLED- и LED-дисплеях мог оставлять следы и вызывать выгорание.

Обновленный оттенок красного стал более «мягким и прохладным», но при этом сохранил «выразительность и доступность». Дизайнеры объяснили, что старались избегать оттенков, которые могли бы восприниматься как слишком «холодные, строгие или корпоративные», и вместо этого выбрали цвет, который передает «дружелюбие, вовлеченность, динамику и целостность!

Кроме того, команда добавила градиентный переход от красного к пурпурному в важные элементы интерфейса, такие как полоса прокрутки видео, кнопки «лайк» и «подписаться», значок YouTube Premium и индикатор live-трансляции. Пурпурный цвет был выбран не случайно — он «гармонично сочетается с новым красным, а также символизирует творчество, развитие и воображение, так как редко встречается в природе».

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