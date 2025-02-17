Reuters: США продадут Тайваню оружие на миллиарды долларов 17.02.2025, 22:04

Переговоры по поставкам вооружения уже проходят в Вашингтоне.

Тайвань и США могут рассматривать сделку по поставкам оружия. Об этом в эксклюзивном материале сообщает агентство Reuters. По сведениям журналистов, Тайвань готовится закупить у США различные вооружения на сумму от семи до 10 миллиардов долларов. Переговоры об этом, по словам источников, уже проходят в Вашингтоне.

Поставки должны продемонстрировать приверженность США к поддержке Тайваня, о которой неоднократно заявляла администрация предыдущего президента США Джо Байдена и которую не отрицает нынешний президент Дональд Трамп. Тайбэй может получить от США, в частности, крылатые ракеты и системы залпового огня HIMARS.

Белый дом официально не комментировал сообщение. Однако ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявлял, что намерен ускорить американские поставки оружия Тайваню.

США уже много лет поддерживают Тайвань в его спорных отношениях с материковым Китаем. Дональд Трамп в свой первый президентский срок, с 2017 по 2021 годы, одобрял многомиллиардные поставки Тайваню американского оружия, включая истребители F-16. Его преемник Джо Байден продолжал эти поставки, хотя и в несколько меньших размерах.

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