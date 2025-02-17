В Париже проходит саммит европейских лидеров

В столицу Франции прибыли руководители ЕС, НАТО и главы правительств семи стран.
На инициированный президентом Франции Эммануэлем Макроном саммит европейских лидеров в Париже уже прибыли руководители ЕС, генеральный секретарь НАТО и лидеры семи европейских стран, сообщает «Суспільне».
Среди участников — президент Европейского Совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, а также премьер-министры Дании, Испании и Польши Метте Фредериксен, Педро Санчес и Дональд Туск. К ним присоединился канцлер Германии Олаф Шольц.
Также на саммит прибыли премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Нидерландов Дик Схоф и премьер Италии Джорджия Мелони.
17 февраля Эммануэль Макрон поговорил с президентом СШАДональдом Трампом по телефону накануне встречи европейских лидеров по Украине, организованной в Елисейском дворце.
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