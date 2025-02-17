В Париже проходит саммит европейских лидеров 17.02.2025, 22:10

В столицу Франции прибыли руководители ЕС, НАТО и главы правительств семи стран.

На инициированный президентом Франции Эммануэлем Макроном саммит европейских лидеров в Париже уже прибыли руководители ЕС, генеральный секретарь НАТО и лидеры семи европейских стран, сообщает «Суспільне».

Среди участников — президент Европейского Совета Антониу Кошта, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, а также премьер-министры Дании, Испании и Польши Метте Фредериксен, Педро Санчес и Дональд Туск. К ним присоединился канцлер Германии Олаф Шольц.

Также на саммит прибыли премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Нидерландов Дик Схоф и премьер Италии Джорджия Мелони.

17 февраля Эммануэль Макрон поговорил с президентом США Дональдом Трампом по телефону накануне встречи европейских лидеров по Украине, организованной в Елисейском дворце.

Президент Франции Макрон приветствует генсека НАТО, который приехал на саммит европейских лидеров по Украине (Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Эммануэль Макрон и премьер-министр Нидерландов Дик Шуф / Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Эммануэль Макрон поздравляет президентку Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен / Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Эммануэль Макрон и премьер-министр Испании Педро Санчес / Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони / Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Макрон встретил премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен / Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер / Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Эммануэль Макрон и премьер Польши Дональд Туск / Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц / Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Эммануэль Макрон приветствует генерального секретаря НАТО Марка Рютте / Фото: REUTERS/Abdul Saboor

Эммануэль Макрон и президента Европейского совета Антониу Кошта Фото:

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