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Рекордный мороз в Польше: температура опустилась до - 41°C

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  • 17.02.2025, 22:22
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Рекордный мороз в Польше: температура опустилась до - 41°C

Такую низкую температуру зафиксировали в Западных Татрах.

Это может быть рекорд за всю историю морозов в Польше. Измерение в Западных Татрах показало ночью -41,1 градуса по Цельсию.

В Литворовом Котле в Татрах зафиксировали температуру -41,13 °C. Это, вероятно, новый рекорд холода в Польше. И это еще не предел — по данным Института метеорологии и водного хозяйства (IMGW), впереди нас ждет еще более морозная ночь.

«Это самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная на польской территории. Можно предположить, что это единственное место в Польше, где температура может достигнуть -50°C», — сообщает сервис meteoprognoza.pl.

Предыдущий рекорд был установлен в 1940 году в Седльце и составлял -41°C.

По прогнозам, в ближайшие дни температура в Литворовом Котле может упасть еще сильнее. Жителям и туристам в Татрах следует готовиться к экстремальным погодным условиям, особенно в ночь со вторника на среду. IMGW выпустил предупреждение о сильных морозах, которые продержатся как минимум до среды.

Сегодня утром на метеостанции во Влодаве (Люблинское воеводство) ощущаемая температура достигла -22°C, а в Козеницах (Мазовецкое воеводство) было зафиксировано -17,5°C.

Синоптики предупредили о сильных морозах и интенсивных снегопадах, которые затронут большую часть Польши. Мороз будет ощущаться в северо-восточных, южных и западных районах страны, температура может опуститься до -19°C. В некоторых местах ночью будет особенно холодно, а днем температура не превысит -3°C.

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