Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже

Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже7
- 17.02.2025, 23:03
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Премьер Польши заявил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без ее участия.
Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита европейских лидеров в Париже заявил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без ее участия. Об этом пишет The Guardian.
Он также отметил необходимость обеспечения справедливого и длительного мира в Украине, в котором сама Украина должна участвовать.
Кроме того, Туск отметил, что лидеры согласились на важность тесного сотрудничества между Европейским Союзом и США относительно дальнейших шагов в этом направлении.