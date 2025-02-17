Туск рассказал об итогах экстренного саммита в Париже 7 17.02.2025, 23:03

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Премьер Польши заявил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без ее участия.

Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам саммита европейских лидеров в Париже заявил, что никакие решения по Украине не должны приниматься без ее участия. Об этом пишет The Guardian.

Он также отметил необходимость обеспечения справедливого и длительного мира в Украине, в котором сама Украина должна участвовать.

Кроме того, Туск отметил, что лидеры согласились на важность тесного сотрудничества между Европейским Союзом и США относительно дальнейших шагов в этом направлении.

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