В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский лайнер
- 18.02.2025, 1:00
Около восьми человек получили травмы.
В Торонто при посадке перевернулся самолет Delta Airlines.
Происшествие случилось в самом крупном аэропорту Канады – имени Лестера Пирсона. Самолет прилетел в Торонто из американского Миннеаполиса.
При посадке пассажирского самолета в аэропорту Торонто произошел инцидент, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Х.
Около восьми человек получили травмы, степень тяжести ранений пока окончательно не установлена.