В аэропорту Торонто перевернулся пассажирский лайнер 18.02.2025, 1:00

Около восьми человек получили травмы.

В Торонто при посадке перевернулся самолет Delta Airlines.

Происшествие случилось в самом крупном аэропорту Канады – имени Лестера Пирсона. Самолет прилетел в Торонто из американского Миннеаполиса.

При посадке пассажирского самолета в аэропорту Торонто произошел инцидент, сообщила пресс-служба воздушной гавани в Х.

Около восьми человек получили травмы, степень тяжести ранений пока окончательно не установлена.

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