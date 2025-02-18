Маск отправит на Марс роботов с искусственным интеллектом 18.02.2025, 10:04

Полет назначен на ноябрь следующего года.

Основатель американской компании SpaceX Илон Маск планирует отправить на Марс роботов с искусственным интеллектом в ноябре 2026 года. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

Путешествие между Землей и Марсом, рассказал Маск, возможно раз в 26 месяцев. В следующий раз такая возможность будет примерно в ноябре следующего года.

«Если все будет хорошо, то SpaceX отправит корабли Starship на Марс вместе с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok», — сказал он.

18 февраля предприниматель представил новую и более продвинутую версию чат-бота от xAI Grok-3. В тестах модель превзошла GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet, Gemini-2 Pro и DeepSeek-V3 в областях математики, программирования и научных вычислений.

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