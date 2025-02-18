Белый дом: Маск не может принимать решения 7 18.02.2025, 12:55

4,488

Илон Маск

У миллиардера нет никаких полномочий.

Илон Маск не является администратором Департамента эффективности правительства США (DOGE) и не является сотрудником ведомства, который следит за массовыми сокращениями сотрудников федеральных учреждений и агентств.

Об этом 18 февраля сообщает Axios со ссылкой на судебный документ Белого дома, поданный вечером 17 февраля.

Как пишет издание, президент США Дональд Трамп публично называл Илона Маска лидером операции по сокращению федерального персонала, когда объявлял о создании департамента в ноябре 2024 года, и с тех пор миллиардер стал лицом этого процесса.

«Как и другие старшие советники Белого дома, господин Маск не имеет фактических или официальных полномочий самостоятельно принимать правительственные решения», — говорится в документе за подписью директора Административного управления Белого дома Джошуа Фишера, который был подан в федеральный суд округа Колумбия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com