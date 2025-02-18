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СМИ: У российских операторов FPV-дронов начали массово взрываться очки

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  • 18.02.2025, 23:03
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СМИ: У российских операторов FPV-дронов начали массово взрываться очки

Россияне считают, что за этим стоят украинские спецслужбы.

У операторов FPV-дронов в оккупационной армии РФ начали массово взрываться очки. Россияне уверены, что за этим стоят украинские спецслужбы.

Информацию подтвердил 18 февраля влиятельный российский Telegram-канал «Досье Шпиона», связанный с ВС РФ, пишет «Диалог».

Несколько недель назад по российским Z-каналам распространилась новость о том, что ВС РФ получили партию очков для FPV-дронов, начиненных взрывчаткой. Они утверждали, что взрывную начинку удалось найти раньше, чем пострадали солдаты. Последнее оказалось ложью. По данным канала, как минимум 8 дроноводов ВС РФ получили тяжелые травмы при использовании заминированных очков.

«В начале февраля (2025 года - ред.) произошла череда диверсий в различных подразделениях ВС РФ, которая состояла в дистанционном подрыве очков для FPV-дронов», - написал ресурс.

По его данным, всего в ВС РФ было доставлено около 80 комплектов FPV-очков Skyzone Cobra от неизвестного «доброжелателя». Они были распределены между разными подразделениями российской армии, которые орудуют в Белгородской и Курской областях РФ, а также на оккупированных Донетчине и Луганщине.

Первый подрыв произошел 4 февраля на Белгородчине. Российский военный получил травмы глаз и лица. На протяжении трех суток было зафиксировано еще 7 таких подрывов.

«Внутри FPV-очков обнаружено взрывчатое вещество С-4, детонатор и батарея. Срабатывает устройство при запуске вентилятора охлаждения в очках», - сообщил «Досье Шпиона».

Он утверждает, что подрывник успел оперативно скрыться. Он вылетел из Москвы в Стамбул за сутки до первого взрыва.

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