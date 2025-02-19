Минимум три взрыва: новые подробности атаки на Сызранский НПЗ 19.02.2025, 9:59

В Самарской области РФ ярко пылает предприятие «Роснефти».

В ночь на 19 февраля беспилотники атаковали еще один НПЗ в России, расположенный в Самарской области.

Российские паблики сообщают, что атака началась в 2:45 по местному времени. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод, входящий в состав «Роснефти».

Местные жители сообщают как минимум о трех «хлопках», после которых на территории Сызранского НПЗ вспыхнул сильный пожар, пишет «Диалог.UA».

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил факт атаки беспилотников на НПЗ. Он заявил, что среди мирного населения жертв нет, а на территории завода работают все экстренные и оперативные службы. Местные власти ожидают новых атак дронов.

Этот НПЗ уже подвергался атаке беспилотников в марте 2024 года. В связи с инцидентом в аэропортах Ульяновска, Казани и Нижнекамска введен план «Ковер».

Сызранский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1942 году. Мощность завода составляет почти 9 млн тонн нефти в год. Предприятие перерабатывает западносибирскую нефть, а также сырье, добываемое в Самарской области.

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