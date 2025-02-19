Литва остановила транзит белорусского рапсового масла 1 19.02.2025, 12:40

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Задержаны восемь вагонов.

Литва остановила транзит белорусского рапсового масла. Журналисты выяснили, что компания «Агропродукт» производит его из сырья, выращенного на оккупированных украинских территориях, пишет LRT.

На прошлой неделе на станции Кяна были задержаны восемь вагонов с белорусским рапсовым маслом, которые направлялись в порт Клайпеды. За 2024 году транзитом через Литву прошло почти 50 тысяч тонн масла под брендом «Агропродукт». По данным Белорусской железной дороги, его было гораздо больше.

Дочерняя компания государственных «Литовских железных дорог» LTG Cargo объявила, что проведет внутреннее расследование. И прекратила перевозки. Журналистам там рассказали, что не знали о происхождении сырья из оккупированной Россией части Херсонской области Украины.

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