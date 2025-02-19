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Названы четыре правила, сохраняющие сердце здоровым

  • 19.02.2025, 13:07
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Названы четыре правила, сохраняющие сердце здоровым

Одно из них — здоровая диета.

По словам кардиолога Садии Хана из Северо-Западной медицинской школы в Чикаго, для сохранения здоровья сердца нужно поддерживать в норме артериальное давление, уровень липидов (холестерина), массу тела и уровень сахара в крови. Слова эксперта приводит издание MedicalXpress.

Врач объяснил, что все органы и системы организма зависят друг от друга. Когда показатели в одной области отклоняются от нормы — например, повышается уровень сахара в крови, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, болезней почек и нарушений обмена веществ, таких как диабет и ожирение.

Гипертония возникает, когда сила, с которой кровь давит на стенки кровеносных сосудов, возрастает. Высокое кровяное давление является основной причиной болезней сердца, инсульта и заболеваний почек. По словам Хана, лучшим способом профилактики высокого давления выступает обильное питье. Также защитить сердце помогают фрукты, овощи, цельнозерновые и молочные продукты с низким содержанием жира и отказ от алкоголя.

Здоровая диета также эффективно предотвращает накопление в сосудах холестерина — жироподобного вещества, повышающего риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта. Кардиолог уточнил, что для оптимальной работы сердечно-сосудистой системы уровень «плохого» холестерина ЛПНП должен быть ниже 100, а уровень триглицеридов — ниже 150.

Похудение и регулярная физическая активность также снижают уровень триглицеридов и нагрузку на сердце. Проблемы со здоровьем могут начаться, когда показатель индекса массы тела превышает 25, а окружность талии составляет более 88 см у женщин и более 102 см у мужчин.

Другим важнейшим показателем здоровья сердца выступает нормальный уровень сахара в крови. Он измеряется двумя способами: с помощью анализа крови на глюкозу натощак и анализа A1C (отражающего долгосрочный контроль уровня сахара в крови). Нормальным считается уровень глюкозы в крови натощак от 70 до 99, а A1C — ниже 5,7%.

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