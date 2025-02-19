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ХАМАС готовится передать тела четырех заложников

  • 19.02.2025, 15:54
ХАМАС готовится передать тела четырех заложников

Среди них — рыжеволосые братья Бибас, cтавшие символом трагедии 7 октября.

В четверг ХАМАС передаст Израилю тела четырех заложников в обмен на палестинских заключенных в рамках достигнутого соглашения между сторонами. По данным боевиков, среди них — рыжие мальчики Ариэль и Кфир Бибас, ставшие в Израиле символом трагедии 7 октября, а также их мать Шири. Израиль пока официально не подтвердил гибель детей, пишет Би-би-си.

На момент похищения Кфиру Бибасу было всего около 10 месяцев. 35-летний Ярден Бибас, похищенный из кибуца Нир-Оз вместе с женой Шири и двумя детьми, вышел на свободу 1 февраля.

Ожидается, что в эту субботу боевики ХАМАС также передадут Израилю шестерых заложников в обмен на осужденных в Израиле жителей Газы, а также тела еще четырех погибших на следующей неделе.

Информацию о готовящейся в четверг передаче тел заложников подтвердил офис премьер-министра Биньямину Нетаньяху, но не назвал имен погибших.

Единственное имя в списке первой фазы, чью смерть подтвердил Израиль, — Шломо Манцур, сообщает The Times of Israel.

Родные Шири, Ариэля и Кфира Бибаса выразили смятение в связи с заявлением ХАМАС о готовящейся передаче их тел. Как сообщает The Times of Israel, семья пока не получила соответствующего подтверждения от властей Израиля.

Во вторник газета ХАМАС «Аль-Хайя» сообщила, что среди четырех тел, которые будут переданы в четверг, находятся члены семьи Бибас.

В ответ на это заявление члены семьи подчеркнули: «пока мы не получим окончательного подтверждения, наш путь не закончен».

В Израиле похищение боевиками ХАМАС членов семьи Бибас стало символом трагедии 7 октября. В кампании за их освобождение использовались оранжевые воздушные шары, символизирующие рыжеволосых мальчиков, а также отсылки к Бэтмену — персонажу, которого любил четырехлетний Ариэль.

«Мы все еще цепляемся за надежду, — сказал один родственников семьи в радиоинтервью на этой неделе. — Мы надеемся на слезы радости, а не на слезы печали».

Престарелые родители Шири Бибас также были убиты в результате нападения ХАМАС.

15 февраля еще трех израильских заложников передали сотрудникам Красного Креста в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа.

Из 33 заложников, которые должны были быть освобождены в рамках первого этапа сделки между Израилем и ХАМАС, 19 уже вышли на свободу. Восемь заложников, по данным Израиля, погибли.

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