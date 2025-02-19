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Литовские пограничники перехватили контрабанду из Беларуси на внушительную сумму

  • 19.02.2025, 16:15
Литовские пограничники перехватили контрабанду из Беларуси на внушительную сумму

Белорусских сигареты везли на двух грузовиках.

Литовские пограничники на трассе к западу от Вильнюса перехватили контрабанду белорусских сигарет на 5,64 млн евро, сообщает «Еврорадио». Их везли на двух грузовиках (один водитель — белорус, другой — литовец). 

Согласно документам, в них находился исключительно груз из распылителей, которые ожидали в Польше. На самом деле, за ними были спрятаны сигареты белорусского производства. Литовская Таможенная криминальная служба не исключает, что контрабанду привезли в Литву из Латвии. Водителей арестовали.

В прошлом году литовские пограничники заявили, что объем контрабандных сигарет сократился вдвое. Они связывали это с усилением границы с Беларусью — установлением физического барьера и систем мониторинга, а также закрытием ряда пунктов пропуска.

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