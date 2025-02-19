США испытали долетающую до России ядерную ракету 10 19.02.2025, 16:40

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Прошел тестовый запуск Minuteman III.

США провели тестовый запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщила база космических сил «Ванденберг».

Испытание состоялось вскоре после завершения переговоров между американской и российской делегациями в Эр-Рияде, пишет The Moscow Times.

Исполняющий обязанности министра ВВС США Гэри Эшворт подчеркнул, что данный запуск является частью демонстрации готовности, точности и профессионализма американских ядерных сил. По его словам, испытание также подтверждает летальность и эффективность системы ядерного сдерживания страны. В ходе запуска военные собрали данные о производительности, точности, надежности и других характеристиках ракетной системы, чтобы оценить ее текущее состояние и определить возможности для модернизации, добавили в «Ванденберге».

За день до испытания, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии прошли первые с начала войны в Украине прямые переговоры между делегациями США и России.

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