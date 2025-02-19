закрыть
19 февраля 2025, среда, 17:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США испытали долетающую до России ядерную ракету

10
  • 19.02.2025, 16:40
  • 2,990
США испытали долетающую до России ядерную ракету

Прошел тестовый запуск Minuteman III.

США провели тестовый запуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщила база космических сил «Ванденберг».

Испытание состоялось вскоре после завершения переговоров между американской и российской делегациями в Эр-Рияде, пишет The Moscow Times.

Исполняющий обязанности министра ВВС США Гэри Эшворт подчеркнул, что данный запуск является частью демонстрации готовности, точности и профессионализма американских ядерных сил. По его словам, испытание также подтверждает летальность и эффективность системы ядерного сдерживания страны. В ходе запуска военные собрали данные о производительности, точности, надежности и других характеристиках ракетной системы, чтобы оценить ее текущее состояние и определить возможности для модернизации, добавили в «Ванденберге».

За день до испытания, 18 февраля, в столице Саудовской Аравии прошли первые с начала войны в Украине прямые переговоры между делегациями США и России.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов
2025–2029
2025–2029 Юрий Фельштинский
Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук