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Латвия усилит санитарный контроль белорусских и российских товаров на границе

  • 19.02.2025, 16:45
Латвия усилит санитарный контроль белорусских и российских товаров на границе

С 24 февраля до 30 июня.

Латвия с 24 февраля до 30 июня усилит санитарные проверки товаров из России и Беларуси в пунктах пограничного контроля. Об этом сообщил телеграм-канал Infotrans Media Belarus.

В этот период на границе будет организован усиленный физический контроль и контроль идентификации, а также отбор проб для лабораторных исследований.

Такую меру планируется ввести по итогам оценки усиленного контроля, который Латвия провела с 1 августа 2024 года до 31 января 2025-го. Во время проверки были выявлены партии белорусского и российского продовольствия и кормов сомнительного качества и безопасности.

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