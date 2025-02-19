Латвия усилит санитарный контроль белорусских и российских товаров на границе
- 19.02.2025, 16:45
С 24 февраля до 30 июня.
Латвия с 24 февраля до 30 июня усилит санитарные проверки товаров из России и Беларуси в пунктах пограничного контроля. Об этом сообщил телеграм-канал Infotrans Media Belarus.
В этот период на границе будет организован усиленный физический контроль и контроль идентификации, а также отбор проб для лабораторных исследований.
Такую меру планируется ввести по итогам оценки усиленного контроля, который Латвия провела с 1 августа 2024 года до 31 января 2025-го. Во время проверки были выявлены партии белорусского и российского продовольствия и кормов сомнительного качества и безопасности.