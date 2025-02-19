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Apple показала новый смартфон iPhone 16E

  • 19.02.2025, 21:12
Apple показала новый смартфон iPhone 16E

Стало известно, сколько он будет стоить.

Apple представила самый доступный смартфон четвертого поколения — iPhone 16E. Он призван заменить «бюджетную» линейку SE и позиционируется в качестве полноправного представителя серии iPhone 16.

Новинка значительно отличается от предшественника iPhone SE 3 визуально и технически. У iPhone 16E нет центральной кнопки «Домой» со сканером отпечатков пальцев Touch ID. На смену старому идентификационному сенсору пришел датчик Face ID. На боковине смартфона появилась новая «Кнопка действия», к которой можно «привязать» различные функции. Кроме того, Apple отказалась от своего зарядного разъема Lightning в пользу USB-С в соответствии с требованиями Евросоюза об унификации интерфейса питания для мобильной электроники.

Новинку оснастили OLED-дисплеем диаметром 6,1 дюйма. Что касается батареи, то ее емкость в пресс-релизе Apple не указывается. Однако разработчики заверяют, что iPhone 16E работает на шесть часов дольше, чем iPhone 11 и на 12 часов дольше iPhone SE.

За быстродействие в новинке отвечает чип A18, а объем оперативной памяти вырос с 4 Гб до 8 Гб. В компании заверили, что владельцы смартфонов смогут пользоваться усовершенствованным голосовым ассистентом Siri, а также многочисленными ИИ-инструментами.

Смартфон оснащен единственной главной 48-мегапиксельной камерой. Телеобъектив поддерживает 2-кратный оптический зум и видеосъемку в формате 4К при 60 кадрах в секунду.

iPhone 16E будет доступен в конфигурациях с 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб встроенной памяти. Предзаказ стартует 21 февраля, а мировые продажи ожидаются с 28 февраля.

Как указано на сайте Apple, цены на гаджеты в США начинаются от 599 долларов.

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