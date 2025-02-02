Белорус вытащил сома размером с человека

Белорус вытащил сома размером с человека7
- 2.02.2025, 12:15
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Борьба с ним длилась 30 минут.
Рыбалка в Минской области для компании рыбаков началась стандартно: проверяли несколько мест на судака и щуку. Но в какой-то момент снасти натянулись так, что стало понятно — тут что-то серьезнее. Таким образом белорус смог вытащить гигантского сома весом 36 кг, пишет «Онлайнер».
— Слухи ходили, что место перспективное, — рассказывает рыбак. — Решили проверить. В одном из понравившихся мест клюнул кто-то очень серьезный. Началась борьба, длилась она минут 30. В конце концов удалось вытащить этого сома.
Фото с уловом получилось внушительным: сом выглядит так, будто мог бы поймать рыбака, а не наоборот. Рыбу на уху не отправили, а вернули обратно в воду.
— Ловили спиннингом довольно легкого класса для такой рыбы. Ранее мне удавалось поймать крупные экземпляры, но на данный момент это самая большая рыба, которую я выловил. Вообще, я ловлю ради спортивного интереса, рыбу обычно отпускаю. Так и с этим сомом произошло — сфотографировались и отпустили в родную стихию, — делится парень.