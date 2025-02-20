Нутрициолог: Картофель помогает худеть лучше, чем гречка 3 20.02.2025, 14:38

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Даже крахмал становится полезным при правильном приготовлении.

Многие худеющие избегают картофеля в рационе, считая, что он мешает сбрасывать вес. В качестве гарнира часто выбирают гречку, которая стала уже символом правильного питания. Но нутрициолог Юлия Хлопова объяснила, что не все так однозначно.

По отдельным критерием картофель даже превосходит гречку.

Первая причина, по которой могут отказываться от картошки, – содержащийся в ней крахмал. Но при правильном приготовлении он начинает быть полезным, заявляет нутрициолог.

После варки и охлаждения крахмал становится резистентным и помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника.

Из полезных элементов в картошке еще есть калий, витамин C и клетчатка. В этом гречка тоже не отстает: она содержит растительный белок, железо, магний и витамины группы B.

Худеющим можно картошку

Но вот в вопросах похудения картошка гречку обходит. Здесь все просто, нужно сравнить лишь два критерия – калорийность и индекс сытости.

В картошке килокалорий меньше (около 75 ккал в 100 г), чем в гречке (около 340 ккал в 100 г). Но насыщает овощ лучше.

Еще один плюс картошки – универсальность в приготовлении: ее запекают, варят, жарят, с ней можно готовить разнообразные блюда. Так что отказываться от нее при похудении вовсе не стоит.

Также нутрициолог подчеркивает, что ни один продукт «нельзя считать вредным или плохим». Она отмечает, что питание должно быть разнообразным, а подход к сбросу веса – осознанным.

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