В гробу был другой человек: ХАМАС обманул Израиль во время передачи тел заложников 21.02.2025, 10:20

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Шири Бибас

Израилю не отдали тело заложницы Шири Бибас, дети которой были жестоко убиты боевиками.

В Израиле опознали тела двух сыновей заложницы Шири Бибас – Ариэля и Кфира, которые били жестоко убиты боевиками ХАМАС в секторе Газы. Однако третье тело оказалось неизвестным и не принадлежит их матери.

Такую информацию обнародовало Министерство обороны страны после идентификации останков четырех тел, переданных террористической группировкой утром 20 февраля. Об этом пишет The Times of Israel.

«Специалисты Института судебной экспертизы Абу-Кабира не смогли опознать тело. Оно не совпало ни с одним заложником женского или мужского пола. Это анонимное, идентифицированное тело», – заявили в Армии обороны Израиля.

Согласно разведывательным данным и судебно-медицинским заключениям, сыновья 32-летней жительницы кибуца Нир-Оз были жестоко убиты террористами в ноябре 2023 года во время удержания в плену.

На тот момент Кфиру было всего десять месяцев, а его брату Ариэлю – четыре года. Их отец Ярден провел в плену 484 дня и был освобожден в начале февраля 2025-го.

В ЦАХАЛ указали на серьезное нарушение со стороны террористической организации ХАМАС, которая, согласно соглашению, должна была вернуть четырех погибших заложников.

«Мы разделяем глубокую скорбь семьи Бибас в это трудное время и продолжим прилагать все усилия для скорейшего возвращения Шири и всех заложников домой», – заявили в Армии обороны Израиля.

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