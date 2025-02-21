В Латвии хотят закрыть погранпункты на границе Беларуси для автобусов

В Латвии хотят закрыть погранпункты на границе Беларуси для автобусов4
- 21.02.2025, 17:52
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Границу могут закрыть и для автобусов из РФ.
Власти Латвии могут запретить пассажирские автобусные перевозки в Беларусь и Россию, передает БелТА.
Так, в Сейм Латвии Национальным объединением внесен законопроект о запрете пассажирских перевозок в Беларусь и Россию.
На данный момент латвийскими компаниями предлагаются девять маршрутов в Беларусь и Россию.
В законопроекте указано, что правительство страны должно до 17 марта подготовить распоряжение, чтобы были закрыты погранпункты для общественного пассажирского транспорта.