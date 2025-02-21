В Латвии хотят закрыть погранпункты на границе Беларуси для автобусов 4 21.02.2025, 17:52

2,700

Границу могут закрыть и для автобусов из РФ.

Власти Латвии могут запретить пассажирские автобусные перевозки в Беларусь и Россию, передает БелТА.

Так, в Сейм Латвии Национальным объединением внесен законопроект о запрете пассажирских перевозок в Беларусь и Россию.

На данный момент латвийскими компаниями предлагаются девять маршрутов в Беларусь и Россию.

В законопроекте указано, что правительство страны должно до 17 марта подготовить распоряжение, чтобы были закрыты погранпункты для общественного пассажирского транспорта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com