закрыть
21 февраля 2025, пятница, 19:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский «Шахед» долетел до Брестской области

1
  • 21.02.2025, 18:29
  • 1,430
Российский «Шахед» долетел до Брестской области

Как минимум два БПЛА залетели в нашу страну.

По данным украинского мониторингового канала «Рында Мониторит», прошедшей ночью, 21 февраля на территорию Беларуси во время массированной российской атаки территории Украины залетели как минимум 3 БПЛА, пишет «Флагшток».

Два дрона пересекли границу между Черниговской и Гомельской областями, проходящей по реке Днепр. Первый примерно в 01:52 направился в направлении деревни Нижние Жары, второй — в 02:10 в направлении Хойников.

Позднее, в 03:30 из Ровенской области направился в сторону Столина в Брестской области.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане