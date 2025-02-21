Российский «Шахед» долетел до Брестской области 1 21.02.2025, 18:29

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Как минимум два БПЛА залетели в нашу страну.

По данным украинского мониторингового канала «Рында Мониторит», прошедшей ночью, 21 февраля на территорию Беларуси во время массированной российской атаки территории Украины залетели как минимум 3 БПЛА, пишет «Флагшток».

Два дрона пересекли границу между Черниговской и Гомельской областями, проходящей по реке Днепр. Первый примерно в 01:52 направился в направлении деревни Нижние Жары, второй — в 02:10 в направлении Хойников.

Позднее, в 03:30 из Ровенской области направился в сторону Столина в Брестской области.

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