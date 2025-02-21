закрыть
21 февраля 2025, пятница, 19:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Беларуси пугает Лукашенко вооруженными силами Польши и стран Балтии

3
  • 21.02.2025, 19:03
Министр обороны Беларуси пугает Лукашенко вооруженными силами Польши и стран Балтии
Виктор Хренин

Хренин заявил о напряженности в регионе.

Запад создает условия для использования Польши и стран Балтии в прокси-войне против «союзного государства» Беларуси и России. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин 21 февраля, передает БелТА.

— Росту напряженности в регионе способствует набирающая темпы милитаризация государств — членов Североатлантического союза. Наряду с постоянными призывами к скорейшему размещению на своих территориях воинских контингентов НАТО, Польша и страны Балтии активно наращивают боевой потенциал национальных вооруженных сил, — сказал Виктор Хренин.

Министр также отметил, что «по импорту вооружений в прошедшем году Польша впервые стала мировым лидером».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане