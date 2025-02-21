Министр обороны Беларуси пугает Лукашенко вооруженными силами Польши и стран Балтии

Министр обороны Беларуси пугает Лукашенко вооруженными силами Польши и стран Балтии3
- 21.02.2025, 19:03
Хренин заявил о напряженности в регионе.
Запад создает условия для использования Польши и стран Балтии в прокси-войне против «союзного государства» Беларуси и России. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин 21 февраля, передает БелТА.
— Росту напряженности в регионе способствует набирающая темпы милитаризация государств — членов Североатлантического союза. Наряду с постоянными призывами к скорейшему размещению на своих территориях воинских контингентов НАТО, Польша и страны Балтии активно наращивают боевой потенциал национальных вооруженных сил, — сказал Виктор Хренин.
Министр также отметил, что «по импорту вооружений в прошедшем году Польша впервые стала мировым лидером».