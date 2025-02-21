Трамп пригрозил странам БРИКС введением 150-процентных пошлин в случае отказа от доллара 10 21.02.2025, 20:25

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Дональд Трамп

Президент США также заявил, что Вашингтону не нужны товары стран БРИКС.

Президент США Дональд Трамп сказал, что угрожал странам БРИКС введением 150-процентных пошлин, если они откажутся от американской валюты во взаиморасчетах или создадут альтернативную. Об этом Трамп заявил на встрече с губернаторами-республиканцами, трансляцию которой вели на YouTube телеканала NBC News 21 февраля.

«Что касается БРИКС. Они собирались создать новую валюту. Они, возможно, хотели использовать юань. Джо Байден [экс-президент США] сказал, что это сложная ситуация. Первое, что я сказал: любая страна БРИКС, которая вспомнит об уничтожении доллара, будет обложена тарифами в 150%», – отметил Трамп.

Он добавил, что США не нужны товары стран БРИКС.

«Я не знаю, что с ними произошло. В последнее время мы не слышали ничего от стран БРИКС», – добавил Трамп.

Также президент сказал, что введение пошлин на импорт может привести к полному отказу от налога на прибыль.

«Мы могли бы полностью упразднить налог на прибыль. Возможно, нам вообще не понадобится система подоходного налогообложения, когда все это сработает», – отметил Трамп.

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