Самое длинное слово в предвыборных программах немецких партий состоит из 49 букв 1 23.02.2025, 14:58

Что за оно?

Немецкий язык известен своими длинными сложносоставными словами. BILD изучил программы партий, участвующих в выборах в бундестаг 23 февраля, на предмет самых длинных слов.

Впереди с большим отрывом — Свободная демократическая партия (FDP) со словом из 49 букв Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz, что переводится как «Закон об ускорении расширения телекоммуникационных сетей».

В программах других партий самые длинные слова выглядят так:

Volt: 25-MilLionen-Euro-Parlamentsvorlagen — «25-миллионный парламентский пакет» (36 знаков);

SPD: Made-in-Germany-Investitionsbonus —

«Инвестиционный бонус «Сделано в Германии» (35 знаков);

Die Linke: 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen — «100-миллиардный специальный фонд» (34 знака);

CDU/CSU: Sozialstaatstragfähigkeitsbericht — «Отчет об устойчивости социального государства» (33 знака);

Grüne: Gemeindegesundheitspfleger*innen — «Медицинские работники общинного здравоохранения» (32 знака);

AfD и BSW: Nachhaltigkeitsberichterstattung — «Отчет о устойчивом развитии» (32 знака).

Прочитать все предвыборные программы немецких партий займет почти половину рабочей недели — более 18 часов. Особенно много материала для чтения предлагают Die Linke (33 000 слов), Grüne (32 500 слов) и Volt (31 100 слов). Самые краткие программы — у BSW (21 100 слов) и FDP (19 600 слов).

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