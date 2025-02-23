Самое длинное слово в предвыборных программах немецких партий состоит из 49 букв

Самое длинное слово в предвыборных программах немецких партий состоит из 49 букв1
- 23.02.2025, 14:58
Что за оно?
Немецкий язык известен своими длинными сложносоставными словами. BILD изучил программы партий, участвующих в выборах в бундестаг 23 февраля, на предмет самых длинных слов.
Впереди с большим отрывом — Свободная демократическая партия (FDP) со словом из 49 букв Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz, что переводится как «Закон об ускорении расширения телекоммуникационных сетей».
В программах других партий самые длинные слова выглядят так:
Volt: 25-MilLionen-Euro-Parlamentsvorlagen — «25-миллионный парламентский пакет» (36 знаков);
SPD: Made-in-Germany-Investitionsbonus —
«Инвестиционный бонус «Сделано в Германии» (35 знаков);
Die Linke: 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen — «100-миллиардный специальный фонд» (34 знака);
CDU/CSU: Sozialstaatstragfähigkeitsbericht — «Отчет об устойчивости социального государства» (33 знака);
Grüne: Gemeindegesundheitspfleger*innen — «Медицинские работники общинного здравоохранения» (32 знака);
AfD и BSW: Nachhaltigkeitsberichterstattung — «Отчет о устойчивом развитии» (32 знака).
Прочитать все предвыборные программы немецких партий займет почти половину рабочей недели — более 18 часов. Особенно много материала для чтения предлагают Die Linke (33 000 слов), Grüne (32 500 слов) и Volt (31 100 слов). Самые краткие программы — у BSW (21 100 слов) и FDP (19 600 слов).