Financial Times: Американский магнат и партнер Трампа вынес приговор России 9 23.02.2025, 18:57

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Гарольд Хэмм

Надежды Москвы рухнули.

Россия, потерявшая репутацию надежного партнера на мировом энергетическом рынке, вряд ли увидит возвращение американских нефтяных компаний даже после окончания войны в Украине. Об этом заявил в интервью Financial Times основатель Continental Resources и один из спонсоров предвыборной кампании Дональда Трампа - Гарольд Хэмм.

«Многие потеряли в России кучу денег. Думаю, они не захотят туда возвращаться. Время от времени там наступает мир, но не очень часто», - подчеркнул Хэмм, добавив, что сам рад не последовать примеру тех, кто инвестировал в российские проекты.

Россия десятилетиями привлекала западные энергетические компании обещаниями доступа к обширным природным ресурсам. Однако аннексия Крыма в 2014 году, полномасштабное вторжение в Украину в 2022-м и последовавшие санкции полностью разрушили доверие инвесторов.

ExxonMobil ушла из совместных проектов с «Роснефтью», потеряв $2,3 млрд из-за прекращения участия в «Сахалине - 1». BP, владевшая почти 20% акций «Роснефти», потеряла $25,5 млрд после выхода из России. TotalEnergies списала $14,8 млрд из-за разрыва связей с «НОВАТЭКом».

Shell, участвовавшая в «Северном потоке - 2» и «Сахалине - 2», ушла с убытками в $4,2 млрд. Эти потери перекрывают любые гипотетические выгоды от возвращения на российский рынок.

Санкции остаются, риски слишком высоки

Несмотря на переговоры между США и Россией 18 февраля, перспективы снятия энергетических санкций выглядят туманными. Хэмм подчеркнул:

«Санкции, особенно вторичные, которые касаются всех участников транспортировки и обработки российских энергоресурсов, остаются чрезвычайно эффективным инструментом давления».

Даже если Вашингтон изменит политику, нестабильность российской правовой системы и непредсказуемость политических решений отпугивают международных игроков.

«Компании не будут спешить возвращаться на рынок, где правила меняются в одночасье», - отметила Татьяна Митрова, эксперт Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете.

Оптимизм Москвы не находит поддержки на Западе

На фоне дипломатических усилий Москва надеется на возобновление сотрудничества. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о возможности возвращения американских компаний уже во втором квартале 2025 года, оценивая их потери от ухода более чем в $300 млрд.

Аналитики считают прогнозы россиян недостижимыми. Слабая экономика России, военные риски и неопределенность международной политики делают подобные заявления Кремля больше пропагандой, чем реальной перспективой.

Россия, которая еще недавно была привлекательным рынком для глобальных энергетических гигантов, превратилась в токсичный актив. Убытки, понесенные западными компаниями, превысили $50 млрд, и шансы на их возвращение выглядят призрачными.

Санкции, разрушенные деловые связи и политическая нестабильность сделали Россию непригодной для долгосрочного инвестирования. Эксперты американского бизнеса говорят: «России больше не доверяют. Деньги там потеряны. Будущего - нет».

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