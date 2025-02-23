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На избирательных участках в Германии отмечена высокая явка

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  • 23.02.2025, 19:45
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На избирательных участках в Германии отмечена высокая явка
Фото: dpa

Показатели выше, чем в 2021-м году.

На избирательных участках в Германии, где проходят досрочные выборы в бундестаг, отмечена высокая явка. К 14.00 (16.00 по Минскому времени) воскресенья, 23 февраля, этот показатель достиг 52%, сообщила глава Федеральной избирательной комиссии Рут Бранд (Ruth Brand). Это существенно выше, чем в 2021 году - 36,5%, сообщает DW.

В Берлине явка к 12.00 (14.00 по Минскому времени) составила 33%, что на 7,6 процентных пункта выше, чем в 2021 году. В земле Тюрингия на востоке Германии к тому же часу на участках проголосовали 44,5% избирателей. Четыре года назад этот показатель составлял 24,6%.

В Кельне (земля Северный Рейн - Вестфалия) к полудню явка также была значительно выше, чем на прошлых выборах в бундестаг: 32,1% в этом году против 27,9% в 2021 году. В эти показатели включена также часть почтовых отправлений.

В Саксонии-Анхальте к 14.00 (16.00 по Минскому времени) на участки пришли более половины (52,6%) наделенных правом голоса. Для сравнения - четыре года назад участки посетили 36,7% избирателей.

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