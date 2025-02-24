У следовавшего на Кубу российского самолета отказал двигатель 4 24.02.2025, 9:31

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Это уже как минимум 12-й самолет российской авиакомпании, который столкнулся с поломками в воздухе с начала года.

Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind, вылетевший из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко, совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково.

По данным источников «112», причиной стал отказ двигателя. Экипаж доложил о поломке, находясь в небе над Норвежским морем. В результате самолет развернули и направили в Санкт-Петербург. Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что из-за технической неисправности лайнер приземлится в Пулково в 14:36. Никто не пострадал. Ведомство начало проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Авиакомпания выдала пассажирам ваучеры на воду и горячее питание.

По данным мониторинговых сервисов, самолет вылетел из Шереметьево около 8:00 утра. Пассажиры рассказали, что они услышали подозрительно громкий звук турбины еще во время взлета, а в пути двигатель периодически глох и дымился. Однако Boeing развернулся не сразу, а лишь через несколько часов. На борту были более 400 человек. Пассажирам сообщили о смене курса за 1,5 часа до приземления. Сейчас они находятся в зале ожидания. Представители Nordwind сообщили, что отправят резервный борт из Шереметьево в Пулково. Планируется, что он вылетит на Кубу в 21:45.

Это уже как минимум 12-й самолет российской авиакомпании, который столкнулся с поломками в воздухе с начала года. Пять раз проблемы возникали у отечественных лайнеров Sukhoi Superjet 100, дважды — у Airbus A321neo и пять раз — у Boeing 737/767/777 авиакомпаний «Аэрофлот», Red Wings, «Азимут», UTair, «Уральские авиалинии», NordStar и Nordwind.

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