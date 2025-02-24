Выборы в Германии: сколько мест в бундестаге получит каждая из партий 1 24.02.2025, 9:45

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ХДС/ХСС и СДПГ сформировать правящую «большую коалицию».

По официальным предварительным результатам консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) побеждает на досрочных выборах в бундестаг с 28,6% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии в ночь на понедельник, 24 февраля.

Второе место заняла крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20,8%, третьей финишировала левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 16,4%. Четвертые - левые либералы из «Союза 90»/«Зеленые» (11,6% голосов), пятые - Левая партия (8,8%).

Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) не прошли в бундестаг. Первые набрали лишь 4,3% голосов, а вторые - 4,972% при планке для прохождения в парламент в 5%, следует из данных избирательной комиссии.

Таким образом, мандатов, которые получат ХДС/ХСС и СДПГ должно хватить для формирования правящей «большой коалиции».

Сколько мест в бундестаге получит каждая из партий

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