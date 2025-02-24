Австралия и Новая Зеландия ввели крупнейшие пакеты санкций против РФ 24.02.2025, 10:30

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В черном списке и физические, и юридические лица.

Власти Австралии к третьей годовщине полномасштабного вторжения российской армии в Украину ввели санкции против 70 физических лиц и 79 связанных с Россией организаций, пишет The Moscow Times.

В правительстве страны отметили, что это «самый крупный пакет» ограничений, который Австралия утвердила с февраля 2022 года. Новые санкции направлены против назначенных Россией властей в оккупированных регионах Украины, в том числе «так называемых министров, судей и прокуроров». Также ограничения введены в отношении физических и юридических лиц, «участвующих в углублении военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей». Кроме того, под санкции попали предприятия оборонного, транспортного и финансового секторов России.

«В настоящее время Австралия ввела в общей сложности более 1 400 санкций в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Правительство приняло решительные меры для того, чтобы австралийцы непреднамеренно не подпитывали военную экономику России», — говорится в сообщении австралийского правительства. Канберра вновь призвала Москву немедленно прекратить войну и в полной мере соблюдать свои обязательства по международному праву, в том числе в отношении защиты гражданского населения и обращения с военнопленными.

Также санкции, приуроченные к третьей годовщине начала войны, ввела Новая Зеландия. По данным МИД страны, ограничения затронули 27 физических и 25 юридических лиц. В их число попали компании из России, связанные с экспортом энергоносителей, и чиновники из Северной Кореи, причастные к оказанию помощи Москве. Всего с февраля 2022 года Новая Зеландия внесла в черный список более чем 1700 физических и юридических лиц, а также приняла ряд торговых ограничений в отношении России.

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