ЕС ввел санкции против предприятия, которое посещал Лукашенко 24.02.2025, 15:07

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Оно работает на российский ВПК.

Евросоюз включил в 16-й пакет санкций против России, принятый 24 февраля, государственное предприятие «Интеграл», которое в середине февраля посещал Александр Лукашенко.

Как указано в опубликованном документе, продукция ОАО «Интеграл» закупается «российскими организациями, участвующими в российской агрессии против Украины, а его продукция была обнаружена на поле боя».

Отмечается, что российские заказы «составляют большую часть экспорта» ОАО «Интеграл».

«Полупроводники жизненно важны для военных усилий России, и Россия уже инвестировала 350 миллионов долларов США в ОАО „Интеграл“. Поэтому ОАО „Интеграл“ поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также поддерживает и извлекает выгоду из правительства Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины», — говорится в документе.

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