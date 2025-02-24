В регионах России прошли антивоенные пикеты 24.02.2025, 20:44

В разных городах также появляются стихийные мемориалы в годовщину войны.

24 февраля, в третью годовщину начала развязанной Владимиром Путиным войны в Украине, россияне в разных регионах страны выходили на одиночные пикеты и оформляли стихийные мемориалы в память о погибших. На это обратило внимание «Говорит НеМосква», передает The Moscow Times.

84-летняя жительница Санкт-Петербурга Людмила Васильева, ребенком пережившая блокаду Ленинграда, устроила одиночный пикет у Гостиного двора. Женщина, высказывающаяся против губернатора региона Александра Беглова и против войны в Украине, держала в руках плакат с надписью: «Люди, остановим войну! Мы ответственны за мир на планете Земля».

По словам женщины, полицейские сначала хотели ее задержать, а потом почти час уговаривали свернуть пикет. «Я им все сказала: что они выполняют преступные приказы, что они тоже ответственны за эту войну и что ребята умирают. Они соглашались со мной. Это они меня боялись, а не я их», — рассказала Васильева изданию «Бумага». Летом 2024 года на сына Васильевой составили протокол о «дискредитации» армии.

Кроме того, в Петербурге появились стихийные мемориалы у Соловецкого камня и памятника Тарасу Шевченко.

В Барнауле местная жительница вышла к памятнику жертвам политических репрессий на площади Свободы с надписью «Миру — мир!» К ней подошли двое полицейских и, предположительно, сотрудник центра «Э» в штатском. Женщину не задержали, но зафиксировали на камеру. Жительницу Уфы Аиду Нуриеву доставили в отдел полиции после проведенного ей пикета с плакатом «Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы».

В Томске местные жители установили на проспекте Мира и у Поклонного креста на горе Каштак антивоенные таблички, свидетельствуют присланные редакции «Говорит НеМосква» фотографии. На них разместили текст: «Три года войны, беды и позора. Нам не простят», а также добавили описание статьи 353 УК РФ — Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. Также люди оформили стихийные мемориалы около памятника жертвам политических репрессий в Салехарде.

В Москве возлагали цветы к памятнику украинскому литератору Лесе Украинке. Представители «Z-лагеря» несколько раз выбрасывали их, а сотрудники полиции записывали данные людей. Также москвичи читали стихи у памятника поэту Булату Окуджаве.

В Екатеринбурге возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий оказалось невозможным, так как доступ к нему перекрыли полицейские. В Перми власти согласовали массовый пикет на тему «Публичное выражение мнения по вопросам достижения мирной обстановки и благоприятной окружающей среды ненасильственными способами на территории России». Однако позже акцию перенесли с 18:00 на 21:00 под предлогом «аварийных работ».

За три года войны в Украине в России в связи с антивоенной позицией задержали 20 081 человека, подсчитали в «ОВД-Инфо». 18,9 тысячи из них были задержаны в первый год войны, в 2022-м. В 2023 году было известно о 274 случаях задержаний из-за публичных акций, в 2024–2025 годах зафиксировано 82 задержания, большинство из которых — в Москве (27 случаев) и Петербурге (13 случаев). Кроме того, уголовному преследованию подверглись и были задержаны за антивоенную позицию еще 1185 человек.

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